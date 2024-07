Carlos Alcaraz et Rafael Nadal passent le premier tour en double

Les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, associés, se sont qualifiés pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris samedi dans les installations de Roland-Garros.

Alcaraz et Nadal, grands favoris en double sur la terre battue parisienne, se sont imposés en deux sets 7-6 (7/4), 6-4 contre les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni qui forment la paire tête de série N.6. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

La paire espagnole affrontera les Néerlandais Tallon Griekspoor et Wesley Koolhof ou les Hongrois Marton Fucsovics et Fabian Marozsan pour une place en quarts de finale.