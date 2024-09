Collignon, battu par Fonseca: "Des souvenirs qui resteront gravés dans le temps"

"Cette semaine a été très positive pour moi", a-t-il confié après sa défaite. "Cela a été une grande fierté de pouvoir représenter la Belgique. Cela ne s'est malheureusement pas déroulé comme je le voulais. J'ai perdu mes deux matches. Mais j'ai vraiment profité de chaque instant. Et je pense que ces matches-là vont me servir pour la fin de la saison et pour mes prochaines expériences. Il y a vraiment une grande différence entre un match de tournoi et de Coupe Davis. En tournoi, on joue pour soi. Et si on perd, c'est notre problème. Là, j'avais toute une équipe, tout un banc qui me poussait. Cela dépasse donc sa propre personne. Et pour ma part, j'adore ce genre d'ambiance, le fait de jouer pour une équipe. Cela génère des souvenirs qui resteront gravés dans le temps. J'ai été ravi d'avoir été sélectionné cette semaine et j'ai vraiment hâte de retourner travailler à l'entraînement pour avoir l'occasion de revivre ce genre d'expérience encore et encore", a-t-il conclu.