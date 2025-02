Coupe Davis: après l’incident entre Bergs et Garin, la Fédération soutient le Belge

La Fédération belge de tennis a tenu à s’exprimer sur la collision entre le joueur belge et le chilien, lors du match de Coupe Davis de ce dimanche.

Après cela, Garin n’a pas souhaité reprendre le match, ce qui lui a valu une pénalité d’un jeu et le match s’est donc soldé par une victoire de la Belgique : 6-3, 4-6, 7-5. Le comité olympique chilien souhaite que cet incident ne reste pas impuni, et parle de séquelles physiques subies par leur joueur et confirmées par le médecin.

Hier soir, toute la planète tennis s’est tournée vers le match de Coupe Davis entre Zizou Bergs (ATP 61) et Cristian Garin (ATP 133). Une polémique est née à la suite d’une collision entre les deux tennismans. Alors que Bergs venait de remporter la balle de break pour faire 6/5 dans le dernier set, il s’est empressé d’aller célébrer vers son banc. En sautant, il a heurté le Chilien à hauteur du visage et de l’épaule.

La Fédération soutient Zizou

La Fédération de Tennis belge a répondu dans un communiqué de presse ce lundi après-midi : "Nous regrettons que la rencontre se soit terminée brusquement hier". Elle poursuit "Concernant les faits, il s’agit d’une imprudence résultant de l’enthousiasme de Zizou au moment où il réalisait un break décisif dans le match". Concernant l’arbitre : "Il n’y avait aucune intention malveillante. Carlos Ramos, l’un des arbitres les plus expérimentés du circuit international, a suivi le protocole réglementaire et a pris sa décision en conséquence. Il s’agissait bien d’un accident et donc d’un geste involontaire, ce qui explique que Zizou a reçu un avertissement tel que prévoit le règlement de l’ITF".

Elle conclut en prenant la défense du tennisman belge. "Zizou s’est immédiatement excusé sur le terrain et a pris des nouvelles de Cristian Garin. C’est un véritable joueur d’équipe avec une réputation irréprochable en matière de fair-play. Avec son style et son esprit sportif, Zizou est un joueur très apprécié sur et en dehors du court".