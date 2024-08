David Goffin redevient N.1 belge, Raphaël Collignon nouveau N.3

Le nouveau classement mondial des joueurs de tennis a été publié dimanche par l'ATP à la veille de l'ouverture de l'US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem, dimanche à New York.

Goffin rencontrera mardi au premier tour de son 12e US Open Alejandro Tabilo 21e à l'ATP. Le Chilien approche son meilleur classement (19e, le 1er juillet dernier).

Zizou Bergs, malgré le gain de cinq places et une 80e place, se retrouve N.2. Il n'est plus qu'à 7 échelons de la 73e place qui constitue son plus haut classement (le 15 juillet). Il occupait la place de N.1 belge sans discontinuer depuis seize semaines après l'avoir occupée une première fois le 29 janvier.

Bergs rencontrera le Russe Pavel Kotov (ATP 60, +3) au premier tour à Flushing Meadows

Raphaël Collignon effectue son entrée dans le top 200. Son succès dans l'ITF 25 de Coxyde le 18 août lui a fait gagner 13 places. Avec son 199e rang, le meilleur atteint en carrière, le Liégeois de 22 ans se retrouve désormais N.3 belge devant Joris De Loore 211e au classement.