De Loore face au N.1 universitaire américain: "Pas facile de se qualifier en Grand Chelem"

Joris De Loore (ATP 210) était satisfait, à New York, d'avoir franchi le premier tour des qualifications de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi Grand Chelem du calendrier tennis. Le Brugeois, 31 ans, a pris lundi soir le dessus sur l'Américain Tristan Boyer (ATP 232), 23 ans, 6-4, 6-4 dans une rencontre perturbée par la pluie.

Joris De Loore n'a encore jamais atteint le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. En 2017, comme en 2023, le Flandrien avait atteint le troisième et dernier tour des qualifications à l'US Open. Il affrontera ce mercredi un autre Américain, Eliot Spizzirri (ATP 343), 22 ans, bénéficiaire d'une wild card.

"En soi, ce fut un bon match dans l'ensemble", a-t-il confié à Belga au lendemain de cette victoire. "Il a fallu s'adapter aux circonstances, vu qu'il a plu, mais j'ai chaque fois réussi à bien me relancer après les interruptions. J'ai très bien servi, peut-être un peu moins bien dans le deuxième set, et surtout très bien appliqué le plan tactique qui avait été fixé."

"Ce n'est pas facile de se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem", a-t-il poursuivi. "Il y a énormément de bons joueurs dans le tableau. Et pas mal de stress également. C'est un facteur à ne pas négliger. Je ne connais pas vraiment Spizzirri. Je sais cependant qu'il est issu de la filière universitaire (NdlR : pour l'Université du Texas) où il a terminé l'année en tant que N.1. En plus, il vient de battre le Français Grégoire Barrere (ATP 134) au premier tour. Bref, je m'attends à un match difficile. Il faudra bien jouer. On verra. Je prends de toute manière les choses match par match."