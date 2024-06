Elise Mertens abandonne au 2e tour avec une douleur à l'arrière de la jambe gauche

La numéro 1 belge, 28 ans, a ressenti une douleur à l'arrière de la jambe gauche et a renoncé après trois quarts d'heure de jeu alors qu'elle était menée 6-3, 3-0 par l'Américaine Caroline Dolehide, 25 ans, 61e mondiale.

Classée 32e mondiale et 5e tête de série du tournoi, Elise Mertens a demandé un temps mort médical après le premier jeu du deuxième set et 42 minutes de match. Elle a expliqué ressentir une douleur à l'arrière de la jambe gauche. La Belge a repris le jeu, mais a abandonné quelques minutes plus tard.