Elise Mertens renverse Kudermetova grâce à son "expérience" pour filer au 2e tour

Elise Mertens (WTA 35/N.33) a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de la Russe Veronika Kudermetova (WTA 46) et se hisser au 2e tour de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem, lundi à New York.

Mertens s'est imposée 3-6, 6-4, 6-3 après avoir été menée 3-6, 1-2 avec deux balles de break pour son adversaire. "Je devais m'adapter au court, qui était plus lent que prévu", a confié Mertens sur le site de la fédération belge de tennis. "Mon timing n'était pas au point. Dans le deuxième set, je me suis concentrée sur la conservation de mon service et j'ai engagé plus de rallyes. Ce qui a fait que mon tennis s'est un peu amélioré. C'était tendu, mais j'ai bien continué à me battre. Il faisait chaud et humide, ce qui a rendu le match assez éprouvant au final. Je suis donc très contente d'avoir pu remporter ce match."

La N.1 belge sortait d'une préparation compliquée pour ce dernier tournoi du Grand Chelem mais n'a jamais douté. "Après avoir perdu un premier set, je ne panique pas. C'est l'expérience qui entre en jeu. J'essaie alors de changer mon plan de jeu. C'est l'une de mes forces, d'avoir un plan B. Je n'étais pas trop stressée pour ce premier tour. Cela s'est amélioré avec les années."