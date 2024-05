Gauthier Onclin ne sera pas à Roland Garros, mais espère figurer dans le cut en Australie

En revanche, il ne sera pas à Roland-Garros. "Je ne pourrai en effet pas participer aux qualifications", a confirmé Onclin à l'Agence BELGA dimanche. "Comme l'année passée, j'aurais aimé pouvoir tenter ma chance dans tous les tournois du Grand Chelem, mais je paie malheureusement le prix d'un début de saison, et surtout d'une fin de saison dernière très mauvaise. Je traîne ce vide de points. Et cela va également être compliqué de disputer Wimbledon. C'est dommage, mais j'essaie de continuer et de rester positif. Je travaille désormais pour figurer dans le cut pour l'Open d'Australie début de l'année prochaine. Ce serait déjà une bonne chose. C'est mon objectif à moyen terme."

Il n'y aura que deux joueurs belges présent dans le tableau des qualifications à Roland-Garros, lundi en huit: Zizou Bergs (ATP 108) et de Joris De Loore (ATP 208).