Gillé-Vliegen, battus 6-3, 6-1 en finale par Dodig-Krajicek : "Cela fait terriblement mal"

"C'est dur de parler", a ainsi confié Sander Gillé à même le court après la défaite. "Félicitations les gars ! Il va de soi que vous le méritez, qui plus est après la finale de l'an dernier. Vous avez fait du bon boulot. Je voudrais aussi remercier le tournoi, car cela a été fantastique pour nous d'être ici pendant ces deux semaines et disputer la finale. Je n'oublie pas non plus tous les gens qui nous ont soutenus, par le passé et aujourd'hui. Et Joran aussi forcément. Nous pouvons être très fiers d'avoir continué à croire en nous après toutes ces années et d'avoir progressé pas à pas. Aujourd'hui est un cap supplémentaire. Cela fait terriblement mal, mais il y a encore des étapes à franchir. C'est le côté positif. Et je suis certain que nous nous en remettrons."

Il s'agissait de la première finale d'une levée du Grand Chelem ensemble pour Sander Gillé et Joran Vliegen, qui n'avaient jamais dépassé le stade des quarts de finale jusqu'ici.