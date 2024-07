Greet Minnen éliminée au 1er tour du double dames

Greet Minnen (WTA 98 en double) et sa partenaire la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double) ont été éliminées au premier tour du double dames jeudi soir au tournoi de tennis de Wimbledon.

Le duo belgo-britannique s'est incliné 6-3 et 6-4 devant les Américaines Sofia Kenin (WTA 38 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double), classées tête de série N.14. La rencontre s'est achevée après 1 heure et 13 minutes.

Après avoir battu Watson au premier tour du simple dames, Minnen (WTA 80 en simple), a été éliminée cette année au 2e tour par l'Italienne Jamine Paolini (WTA 7). Elle avait été battue au 3e tour du double dames l'an dernier. Elle jouait à l'époque avec la Hongroise Anna Bondar.