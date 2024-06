Greet Minnen remporte son premier match en simple sur gazon cette saison

Au 2e tour, Greet Minnen affrontera l'Américaine Elizabeth Mandlik (WTA 138).

En double, exercice dans lequel elle est classée 65e mondiale, Greet Minnen a également réussi son entrée en lice à Surbiton. Associée à la Britannique Harriet Dart (WTA 116 en double) avec qui elle forme la paire tête de série N.3, elle s'est imposée en deux sets contre les Britanniques Alicia Barnett et Freya Christie (WTA 122 et 139 en double). Ce seront deux autres joueuses britanniques au programme du 2e tour (les quarts de finale): Samantha Murray et Eden Silva (WTA 148 et 176 en double).