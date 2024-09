Hanne Vandewinkel remporte son deuxième tournoi de la saison aux Pays-Bas

En finale, Vandewinkel, 248e mondiale et tête de série N.8, s'est imposée en trois sets 4-6, 6-2, 7-6 (7/3) contre la Russe Polina Kudermetova, 169e mondiale et tête de série N.2, la petite sœur de Veronika Kudermetova (46e mondiale). La rencontre a duré 2 heures et 52 minutes.

La Limbourgeoise décroche le 7e titre de sa carrière sur le circuit ITF, le deuxième cette saison après le W35 d'Hammamet en Tunisie.