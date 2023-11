Iga Swiatek écarte Aryna Sabalenka et rejoint Jessica Pegula en finale

La Polonaise Iga Swiatek, N.2 mondiale, s'est qualifiée pour la finale des WTA Finals, le Masters de tennis féminin joué sur surface dure et doté de 9.000.000 dollars, après sa victoire 6-3, 6-2 contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, dimanche en demi-finale à Cancun au Mexique.

Dans une rencontre qui avait été interrompue samedi à cause de la pluie et reportée à dimanche, Swiatek a dominé Sabalenka en 1 heure et 36 minutes pour se qualifier pour sa première finale d'un Masters. L'année dernière, elle avait été éliminée en demi-finale par Sabalenka.

En finale, la Polonaise sera opposée à l'Américaine Jessica Pegula qui a battu sa compatriote Coco Gauff en deux sets 6-2, 6-1 dans la première demi-finale samedi avant que la pluie ne vienne perturber le programme. La finale est prévue lundi à 22h30 heure belge. Si Swiatek l'emporte, elle retrouvera sa place de N.1 mondiale.