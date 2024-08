Iga Swiatek, fatiguée, renonce au Masters 1000 de Toronto

Dans un communiqué, Swiatek a pointé "la fatigue générale causée par les deux dernières semaines passées sur le court" comme raison de son forfait. Le calendrier chargé ainsi que les changements de surface forcé par un retour sur terre battue aux Jeux entre la saison sur gazon et sur dur réclament "plus de temps pour récupérer".

Au total, six joueuses du top 10 ont déjà renoncé au Masters 1000 canadien, avant le prochain tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open, le 26 août. Outre Swiatek, Barbora Krejcikova (10e) sera absente à cause d'une blessure à la cuisse, Elena Rybakina (4e), malade, avait dû renoncer aux JO, tandis que Jasmine Paolini (5e), Maria Sakkari (8e) et Danielle Collins (9e) manqueront aussi à l'appel.