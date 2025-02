Jannik Sinner réagit après l'annonce de sa suspension: "Cette affaire me poursuivait depuis près d'un an"

La suspension du N.1 mondial Jannik Sinner pour trois mois, annoncée samedi par l'Agence mondiale antidopage (WADA), a suscité de nombreuses réactions. Le principal intéressé s'est notamment exprimé dans un communiqué publié par la fédération italienne de tennis (FITP), expliquant qu'il avait "toujours accepté la responsabilité de son équipe".

"Cette affaire me poursuivait depuis près d'un an, et la procédure s'annonçait encore longue avec une issue peut-être seulement à la fin de l'année", a commenté le joueur de tennis italien. "J'ai toujours accepté la responsabilité de mon équipe, et je réalise que les règles strictes de la WADA constituent une protection importante pour le sport que j'aime. Sur cette base, j'ai accepté l'offre de la WADA."