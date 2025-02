"Je ne crois plus en un sport propre", "Triste jour pour le tennis": Kyrgios et Wawrinka critiquent la durée de la suspension de Sinner

Très critiques envers Sinner depuis le début de cette affaire, Stan Wawrinka et Nick Kyrgios ont une nouvelle fois réagi à cette suspension sur les réseaux sociaux. "Je ne crois plus en un sport propre", a écrit le Suisse sur X, tandis que l'Australien s'est montré un peu plus loquace, mais pas moins critique envers la durée de cette suspension. "La WADA a donc déclaré qu'il s'agirait d'une interdiction de 1 à 2 ans. De toute évidence, l'équipe de Sinner a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller de l'avant et accepter une suspension de 3 mois, sans perdre de titres ni d'argent. Coupable ou non? Triste jour pour le tennis. L'équité dans le tennis n'existe pas".

"Je connais beaucoup de joueurs qui ressentent la même chose en ce moment", a poursuivi Kyrgios qui veut organiser des lives pour en discuter.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.