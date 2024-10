Jannik Sinner rejoint Carlos Alcaraz dans une finale espérée

La finale de l'Open de Chine de tennis, épreuve ATP 500 jouée à Pékin sur surface dure et qui offre 3.720.615 dollars de prix, sera celle que le monde de la petite balle jaune espérait. L'Italien Jannik Sinner, le N.1 mondial, rencontrera Carlos Alcaraz, 3e mondial et 2e tête de série dans la capitale chinoise.

Chacun des deux joueurs s'est offert deux titres du Grand Chelem cette année. Sinner a remporté les deux épreuves sur dur (Australie et US Open), Alcaraz celles sur terre (Roland-Garros) et sur gazon (Wimbledon).

Dans la première demi-finale, mardi, l'Espagnol de 21 ans s'est défait en deux sets du Russe Daniil Medvedev, 5e mondial et 3e tête de série, 7-5 et 6-3, en 1 heure et 26 minutes de jeu.