"Je t'achèterai tout ce que tu veux": Sabalenka se qualifie puis invite son adversaire... à une séance de shopping

Le second set a vite tourné à l'avantage de Sabalenka, qui a pris le service de Badosa dans le troisième jeu et a réalisé un nouveau break ensuite (4-1). La Bélarusse a conclu la partie par un jeu blanc sur son service. Elle devient la première joueuse depuis Serena Williams (titrée en 2015 et 2017 et finaliste en 2016) à se hisser en finale du premier Grand Chelem de la saison trois années de suite.

.Le tournant du premier set est survenu dans le troisième jeu: menée 0-2 et 0-40 sur le service de Badosa, Sabalenka a réussi à inverser la tendance et débreaker. Elle prenait à nouveau le service de son adversaire pour se porter aux commandes (3-2) avant d'aller remporter le premier set 6-4.

Face à Badosa, Sabalenka vivait plus qu'une simple rencontre. Les deux femmes sont très proches et se fréquentent régulièrement en dehors des courts. Leur amitié est bien connue du grand public et Sabalenka a avoué qu'elle espérait rapidement pouvoir mettre ce match derrière elles pour s'amuser à nouveau. "On joue à fond, mais on sait que quoi qu’il arrive sur le court, nous serons à nouveau très amies. C’est dur à faire, mais on est d’accord là-dessus. J’espère qu’elle est encore mon amie", a-t-elle déclaré sur le court.

Avant de lui faire une proposition de paix. "Je pense qu’elle me déteste pour les prochaines heures, voire les prochains jours, mais ça va redescendre. Je te promets Paula qu’on ira faire du shopping ensemble et que je paierai tout ce que tu voudras", a-t-elle lancé, provoquant un fou-rire dans les tribunes.

Sabalenka, 26 ans, pourra viser le triplé à Melbourne, une performance qui n'a plus été réalisée depuis Martina Hingis entre 1997 et 1999. Sabalenka compte déjà 18 titres dans sa carrière. Son palmarès comprend aussi l'US Open remporté l'an passé. Elle a été battue à 14 reprises en finale. Son adversaire en finale sera l'Américaine Madison Keys (WTA 14), qui s'affronteront plus tard dans la seconde demi-finale. Badosa, 27 ans, disputait sa première demi-finale d'un Grand Chelem.