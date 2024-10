Jeline Vandromme au Masters chez les juniors la semaine prochaine en Chine

Jeline Vandromme figure parmi les huit meilleures juniores de la saison et disputera le Masters de la catégorie du 16 au 20 octobre à Chengdu en Chine.

L'ITF, la fédération internationale de tennis, a confirmé jeudi la liste des 16 participants, 8 chez les garçons et 8 chez les filles.

Jeline Vandromme, 16 ans, est 10e mondiale chez les juniores. Elle a atteint cette année les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon et fut sortie en 8es de finale à l'US Open pour ses premiers tournois du Grand Chelem. Elle a remporté deux tournois cette saison, de catégorie J3000, avec l'Astrid Bowl de Charleroi et à la Copa Barranquilla en Colombie.