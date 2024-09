Kaat Coppez et Amelie Van Impe remportent le double du 15.000 dollars de Ceuta

Kaat Coppez et Amelie Van Impe (WTA 934 et 795 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis ITF W15 de Ceuta, en Espagne, samedi. En finale, elles ont bénéficié de l'abandon du duo espagnol composé de Judith Perello Saavedra et Alba Rey Garcia (WTA 1093 et 1047 en double), après un quart d'heure de jeu alors que la paire belge menait 3-2.