Karolina Muchova opérée du poignet droit

La joueuse tchèque de 27 ans s'était blessée au poignet droit en septembre 2023 lors de l'US Open, où elle avait atteint les demi-finales. Elle avait par la suite dû renoncer au Masters WTA en fin d'année et à l'Open d'Australie en janvier.

Karolina Muchova a finalement dû se résoudre à passer sur le billard. "Après ma blessure à l'US Open et une longue phase de rééducation, il s'est avéré qu'une intervention médicale était nécessaire. Je suis fatiguée et triste mais je sais que je serai OK. L'opération s'est bien déroulée et je ferai tout mon possible pour vous revoir bientôt sur les courts", écrit la Tchèque sur X.