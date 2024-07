Katerina Siniakova et Taylor Townsend remportent le double dames

La Tchèque Katerina Siniakova et l'Américaine Taylor Townsend ont remporté la finale du double dames de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, samedi sur le gazon de l'All England Club de Londres.

Siniakova, 5e mondiale en double, et Townsend, 24e mondiale en double, qui forment la paire tête de série N.4, se sont imposées en deux sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) en 2 heures et 4 minutes contre la paire tête de série N.2 composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 4) et à l'Australienne Erin Routliffe (WTA 4).

Siniakova et Townsend avaient éliminé Elise Mertens, N.1 mondiale en double, et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double) en demi-finale vendredi.