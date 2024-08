Kimberley Zimmermann passe le premier tour du double avec Camilla Rosatello

Kimberley Zimmermann (WTA 95 en double) et sa partenaire italienne Camilla Rosatello (WTA 85 en double) se sont qualifiées mardi pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis ITF W75 de Prerov, tournoi disputé sur terre battue doté de 60.000 dollars.

Sur la terre battue tchèque, les deux joueuses ont battu en huitièmes (le premier tour) l'Espagnole Ivonne Cavalle-Reimers (WTA 125 en double) et la Mexicaine Maria-José Portillo Ramirez (WTA 258 en double). Le match s'est conclu en deux sets 6-4, 6-4 et 1h22 de jeu.

Zimmermann et Rosatello, premières têtes de série, affronteront en quarts de finale le duo gagnant du match entre la paire formée par la Tchèque Aneta Laboutkova (WTA 637 en double) et la Slovaque Sofia Milatova (WTA 685 en double) et la paire gréco-allemande Sapfo Sakellaridi (WTA 156 en double)/Noma Noha Akugue (WTA 248 en double), qui aura lieu mercredi après-midi.

Zimmermann a récemment remporté le tournoi WTA 125 de Hambourg en double avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 86 en double).