Laver Cup: Victoire de l'Europe face au reste du monde

La journée a été bien lancée pour les Européens grâce à la victoire de la paire Carloz Alcaraz/Casper Ruud face aux Américains Ben Shelton et Francis Tiafoe 6-2, 7-6, leur permettant de revenir au score à 8-7.

La partie s'est donc jouée au super tie-break remporté 10-5 par Zverev, acclamé par son public, pour ramener le score à 11-10 en faveur du reste du monde et obligeant à un dernier simple décisif entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.

Dans le 2e simple, Francis Tiafoe avait la possibilité d'apporter la victoire finale aux siens s'il venait à bout de l'Allemand Alexander Zverev qui jouait devant son public à Berlin. Il a remporté le premier set au tie-break 7-6 (7/5) et a fait le break au 2e pour mener 3-2 mais Zverev a débreaké pour revenir à 4-4 et si Tiafoe a sauvé trois balles de set, il s'est finalement incliné 5-7.

L'Espagnol a pris rapidement l'avantage pour mener 5-1 en breakant deux fois alors que l'Américain se plaignait d'une douleur dans son épaule gauche --ce qui ne l'a pas empêché de passer quatre aces-- puis l'emporter 6-2 en 30 minutes.

Il a continué sur sa lancée en faisant le break dès le 3e jeu du deuxième set, profitant des nombreuses fautes directes de son adversaire. Mais celui-ci s'est rebiffé en alignant trois jeux de suite pour mener 5-4 avant qu'Alcaraz ne reprenne le contrôle de la situation pour servir pour le gain du match, et de la Coupe, ce qu'il faisait sans coup férir 7-5.

Lancée en 2017 par Roger Federer, la "Laver Cup" - une exhibition inspirée de la Ryder Cup en golf et baptisée ainsi en hommage à l'Australien Rod Laver, dernier auteur du Grand Chelem calendaire, en 1969 - oppose six joueurs du gratin européen à six autres représentant le "reste du monde".