Le centre de formation de l'Association Francophone de Tennis fête ses 30 ans

Le centre de formation de l'Association Francophone de Tennis (AFT) de Mons a fêté ses trente ans mercredi dans le cadre d'une cérémonie à laquelle ont participé d'anciens joueurs dont Justine Henin, Steve Darcis, et David Goffin. Étaient également présents entraîneurs et membres des différents staffs, les instances de l'AFT, de l'ADEPS, ainsi que les ministres Elio Di Rupo, Pierre-Yves Jeholet et Adrien Dolimont.

Le Centre AFT, créé en septembre 1993 pour être la pierre angulaire du tennis francophone, a vu éclore en trois décennies de nombreux champions: Justine Henin, David Goffin, Steve Darcis, Olivier et Christophe Rochus, Marie Benoit, Kimberley Zimmermann entre autres.

"Comme on n'avait aucune chance de voir émerger un centre national, je savais que l'on n'avait d'autre choix que de se démener pour pouvoir créer le nôtre. C'était une nécessité si on voulait permettre à notre tennis de grandir", a indiqué André Stein, président de l'AFT à l'époque de la création du Centre à Mons. Le Centre AFT de Mons dispose d'infrastructures et matériels pour le sport de haut niveau, soit six terrains extérieurs, quatre intérieurs, deux terrains sous bulle, une salle de fitness, un internat, un réfectoire, une salle de conférence.