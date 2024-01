Le Français Ugo Humbert, opposé à Goffin au premier tour : "Il faudra être sérieux"

"Cela a été dur, je suis resté quatre, cinq jours au lit, je ne pouvais pas vraiment bouger", a-t-il expliqué samedi en conférence de presse. "Au début je pensais que c'était une intoxication alimentaire, mais j'ai dû attraper un virus parce que ça a duré trop longtemps pour que ce soit une intoxication. Plusieurs joueurs et coachs ont été malades également. Cela va mieux depuis hier. Je suis content, un peu plus rassuré aussi. J'ai pu m'entraîner pendant deux heures et demie. C'est la première fois que je pouvais m'entraîner comme je voulais."

"Ce n'est pas un premier tour facile", a-t-il concédé. "Il faudra être sérieux et mettre mon jeu en place. Mais je serai prêt pour le combat. Ce n'est pas la préparation souhaitée, mais il faut l'accepter. Je préfère que cela m'arrive à Brisbane qu'à l'Open d'Australie. Et j'ai tout de même pas mal de certitudes sur mon niveau de tennis, car je tape vraiment bien la balle à l'entraînement. Niveau mental aussi, l'année dernière m'a donné de la confiance. J'ai pas mal de parades s'il m'arrive quelque chose sur le terrain. Je me sens confiant et j'ai hâte de commencer."