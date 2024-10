Le N.1 mondial Jannik Sinner bat Novak Djokovic et s'offre un 7e titre en 2024

Le premier set est resté en équilibre jusqu'au jeu décisif, aucun joueur ne parvenant à se créer de balle de break. Le tie break a rapidement tourné à l'avantage de Sinner (4/0) qui s'est adjugé la première manche.

Sinner a fait le break dans le quatrième jeu du second set. L'Italien a conservé cette avance jusqu'au bout et a conclu la partie sur un ace. Il s'offre, à 23 ans, le 17e titre de sa carrière, le septième de la saison après ses victoires à l'Open d'Australie, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati et à l'US Open. Il remporte son troisième Masters 1.000 de l'année. L'Italien fête ainsi de la plus belle des manières son statut de N.1 mondial qu'il est assuré de conserver jusqu'à la fin de la saison depuis sa victoire en demi-finales contre Tomas Machac.

Sinner revient à quatre victoires partout dans ses affrontements avec Djokovic, qu'il bat pour la troisième fois consécutive.

Djokovic, 37 ans, manque, lui, l'occasion de remporter le 100e titre de sa carrière.