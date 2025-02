Le Roi reviendra à la maison: Roland-Garros prépare un hommage colossal pour Rafael Nadal

Rafael Nadal reviendra bien à Roland-Garros dans quelques semaines. Non pas pour disputer le tournoi, évidemment. Le joueur Espagnol a pris sa retraite en novembre et profite de son repos, lui qui a glané le titre à 14 reprises sur l'ocre parisien. Le départ de Nadal en Coupe Davis, avec un adieu timide et discret, n'a pas vraiment plu aux organisateurs de Roland-Garros.

Ces derniers envisagent dès lors de rendre un véritable hommage à celui qui sera à jamais le plus grand joueur de l'histoire du tournoi. La cérémonie s'annonce d'ailleurs grandiose. "Il y aura quelque chose, un véritable hommage, quelque chose de très important", a confirmé Gilles Moretton, le président de la Fédération Française de Tenniss. "Nous y tenons. L'hommage en Coupe Davis n'est pas digne de ce qu'il mérite d'avoir", a-t-il détaillé.