"Les JO un de mes grands objectifs de 2024", prévient Djokovic

"J'ai remporté quatre des cinq tournois les plus importants de l'année (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open et Masters, NDLR), j'ai disputé la finale du 5e, à Wimbledon. Je ne pourrais pas espérer plus. Je suis très, très fier de ma saison", a expliqué le Serbe en conférence de presse.

Djokovic sait qu'il sera difficile de faire mieux en 2024. "Je pourrai faire mieux si je gagne les quatre tournois du Grand Chelem et le titre olympique (Rires). On verra, j'ai toujours beaucoup d'ambition et des objectifs à atteindre. Cela ne sera pas différent l'année prochaine, j'en suis sûr. L'envie est toujours là, mon corps répond toujours présent, j'ai une super équipe à mes côtés. Ma motivation pour gagner les plus grands tournois est intacte, c'est ce qui me pousse à continuer à jouer. Les gens me voient être performant dans les grands tournois, mais ils ne voient pas toutes les semaines et tous les mois de travail pour en arriver là."