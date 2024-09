L'Italie contre l'Argentine et l'Espagne face aux Pays-Bas en quarts

Le vainqueur du duel entre l'Italie du N.1 mondial Jannik Sinner et l'Argentine rencontrera ensuite en demi-finales le gagnant du match Etats-Unis/Australie. Ce qui signifie qu'un 'remake' de la dernière finale entre l'Italie et l'Australie est possible en demi-finales.

L'Espagne de Carlos Alcaraz se trouve dans l'autre partie du tableau. Les Espagnols rencontreront les Pays-Bas en quarts. Le dernier quart opposera l'Allemagne au Canada.