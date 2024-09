Lorenzo Musetti et Shang Juncheng s'affronteront en finale

Musetti, 19e joueur mondial et tête de série N.1, a pris la mesure 6-4, 6-2 en demi-finales du Russe Alibek Kachmazov (ATP 179), issu des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 41 minutes. Musetti, 22 ans, disputera la cinquième finale de sa carrière sur le circuit ATP. Il s'est imposé, en 2022, à Naples et Hambourg et a été battu, cette année, à Umag et au Queen's.

Shang (ATP 55) a battu l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 82) sur un double 6-4 en 1 heure et 29 minutes. Le Chinois connaîtra, à 19 ans, sa première finale sur le circuit principal.