Marie Benoit bat Sofia Costoulas en finale en Autriche

Benoit, 286e mondiale et tête de série N.6, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre Costoulas, 341e mondiale et tête de série N.5. La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes.

Benoit, 29 ans, remporte le 15e titre de sa carrière sur le circuit ITF, le troisième cette année après Naples et Annenheim. Le compteur de Costoulas, 19 ans, reste bloqué à deux titres, tous conquis en 2023.