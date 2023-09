Minnen en quart après 3h14 : "La clé était de continuer à se battre sur chaque point"

"Je me sens très fatiguée", a-t-elle confié après sa victoire. "Ce fut un match très accroché. Nous avons tout donné sur ce court et vraiment fait le maximum. Les conditions de jeu sont assez difficiles. Il fait très chaud et nous transpirons beaucoup. La clé était de continuer à se battre sur chaque point. Même si je ne me sentais pas au top physiquement, j'ai continué à m'accrocher. Et cela a payé à l'arrivée. Je suis très fière de m'en être sortie victorieusement."

Il s'agit du premier quart de finale de l'année dans un tournoi de ce niveau pour Greet Minnen, qui reste sur une brillante accession au 3e tour à l'US Open. Pour une place dans le dernier carré, la native de Turnhout devra écarter l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 60/N.4), 24 ans, victorieuse de son côté de la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 173) 6-3, 6-3.