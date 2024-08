Nouvelle finale pour Raphaël Collignon : "Je surfe sur la vague"

"J'avais commencé sur mes gardes, car je le connaissais bien", a-t-il confié à Belga. "J'avais eu un match compliqué contre lui plus tôt dans l'année (NdlR : à Angers, en avril). J'étais donc très attentif, mais j'ai réussi à breaker assez tôt pour prendre les devants. Cela s'est bien passé dans ce premier set, avant qu'il n'abandonne. D'après ce que j'ai compris, il souffre d'un kyste au genou droit. Cela représente beaucoup de figurer en finale en Belgique. Je peux jouer devant mes proches et j'ai tout un stade qui m'encourage. Bref, c'est top."

"Il m'a fallu du temps pour retrouver mes sensations et reprendre confiance après ma blessure de l'an dernier (NdlR : une fracture de fatigue au cubitus gauche)", a-t-il poursuivi. "Là, j'ai le sentiment d'avoir trouvé mon rythme. Et l'accumulation des victoires m'aide aussi à traverser les moments difficiles d'un match. Je surfe sur la vague. Den Ouden, je le connais également très bien. J'ai disputé Roland-Garros junior en double avec lui. Je m'en méfie, car il a un jeu très agressif et pas vraiment de failles. Je vais donc devoir être très solide."