Open d'Australie: Osaka battue par Garcia au 1er tour pour son retour en Grand Chelem

Osaka, quadruple lauréate en Grand Chelem entre 2018 et 2021, a fait son retour sur le circuit début 2024 à Brisbane (Australie), six mois après avoir mis au monde sa fille Shai. L'Open d'Australie n'était que son deuxième tournoi. Au deuxième tour, Garcia affrontera la Polonaise Magdalena Frech (69e).

Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale de retour de maternité, a été éliminée 6-4, 7-6 (7/2) par Caroline Garcia, 19e mondiale et N.1 française, au premier tour de l'Open d'Australie lundi soir.

Au moment du tirage au sort, "je me suis sentie un peu malchanceuse pour être honnête, avoue Garcia. Mais je joue aussi au tennis pour des matches comme ça, je sais que je vais m'en souvenir dans de nombreuses années."

C'est veste dorée façon bomber et casque vissé sur les oreilles qu'Osaka est entrée sur la Rod Laver Arena, elle qui n'était plus apparue en Grand Chelem depuis seize mois (US Open 2022).

La Japonaise de 26 ans avait d'abord pris du champ avec le circuit pro pour le bien de sa santé mentale chancelante. Puis elle a accueilli son premier enfant en juillet dernier.