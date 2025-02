On parle beaucoup de lui: qui est João Fonseca, le prodige brésilien du tennis?

Son parcours dans cet ATP 250 est remarquable: 68e mondial depuis ce lundi, il a battu 3 joueurs du Top 50 (Etcheverry, Navone et donc Cerundolo (26e mondial) en finale) tout en faisant preuve de résistance et de force mentale puisqu’il a remporté 3 des 5 matches disputés dans ce tournoi en 3 sets et a même sauvé 2 balles de match face à Navone en ¼ de finale. Pas courant pour un gamin de 18 ans...

Il n’a que 18 ans, mais il a déjà tout d’un grand. João Fonseca en a encore épaté plus d’un lors de son parcours à l’Argentina Open de Buenos Aires la semaine dernière. Un tournoi qui s’est bouclé dimanche par une victoire face à Francisco Cerundolo en finale, faisant de Fonseca le 10e plus jeune joueur de l’histoire à remporter un tournoi ATP.

"J’ai rarement vu ça"

Son nom n’est pas sorti de terre au début du tournoi argentin: cela fait plusieurs mois que João Fonseca fait parler de lui. Par ses résultats (il a remporté son premier challenger en août dernier, les Finals Next Gen en décembre avant de remporter un autre challenger en début d’année et de battre son premier Top 10, Andrey Rublev, lors de l’Australian Open) mais aussi par son style offensif et la puissance de ses frappes.

Le Français Calvin Hemery, qui avait réussi à battre le Brésilien en fin d’année dernière, a expliqué dans une interview à Eurosport ce qui l’impressionne vraiment chez Fonseca. "Ce qui me marque, c'est la fluidité de ses coups et la puissance de ses frappes. Et à son âge, être déjà aussi puissant et jouer avec autant de facilité... Il n'y a pas de mouvement saccadé. On sent que le tennis est en lui".

Pour lui, le crack brésilien sera dans le top 20 à la fin de l’année: "Il a une fluidité dans ses mouvements, que ce soit au service, coup droit, revers... J'ai rarement vu ça. Je ne le vois que chez les tops players. Ça m'avait choqué".

Fonseca, successeur de Guga?

Au Brésil, on se met à rêver: et si Fonseca était le successeur Gustavo Kuerten (surnommé "Guga"), ancien numéro 1 mondial et triple vainqueur de Roland Garros? S’il est encore trop tôt pour l’affirmer, João a tout en main pour le devenir au niveau du tennis. Et pour le reste, il semble avoir bien la tête sur les épaules. Alors que les comparaisons entre lui et Guga commencent à pleuvoir, il pense surtout à rester lui-même, comme il l’a déclaré dans une conférence de presse lors de l’Argentina Open. "Guga est une idole pour tout le peuple brésilien. Je n’aime pas vraiment les comparaisons. Parfois, les Brésiliens disent que je suis le prochain Guga, mais je veux être João. Je veux écrire ma propre histoire". Une histoire qui pourrait être particulièrement belle...