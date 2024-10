Raphaël Collignon, impuissant face à Fucsovics, s'incline au premier tour

Raphaël Collignon devra encore attendre avant de fêter son premier match victorieux dans le tableau final d'un tournoi ATP. Le Liégeois de 22 ans, 164e au classement ATP, s'est incliné lundi soir au premier tour de l'European Open, l'épreuve ATP 250 d'Anvers, disputée en salle sur surface dure et dont la dotation s'élève à 690.135 euros.

Le N.3 belge, qui bénéficiait d'une wildcard, jouait son premier match sur le circuit majeur. Il a été éliminé au premier tour par le N.2 hongrois Marton Fucsovics (ATP 93). La rencontre a pris fin après 1 heure et 2 minutes d'échanges et deux sets : 6-2 et 6-0.

Mené 4-1 dans le premier set, Collignon n'est pas parvenu à profiter de deux balles de 4-3 et le Magyar a pu conserver son break d'avance avant de s'offrir la manche, 6-2, sur le service du Wallon après 36 minutes.