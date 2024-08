Raphaël Collignon se qualifie pour sa deuxième finale Challenger

Raphaël Collignon s'est qualifié pour la finale du Challenger 100 de Lüdenscheid, tournoi de tennis sur terre battue doté de 120.950 euros, vendredi, en Allemagne. Collignon, 306e mondial, a battu 6-1, 6-3 le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 183), tête de série N.8, en demi-finales. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes.

En finale, Collignon rencontrera le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 84e mondial et tête de série N.1. Van de Zandschulp a vu son adversaire en demi-finale, le Français Titouan Droguet (ATP 153/N.4) abandonner dans le premier set, alors que le score était de 3-1 en faveur du Néerlandais.

Collignon, 22 ans, disputera sa deuxième finale sur le circuit Challenger après avoir été battu à Roseto degli Abruzzi l'an passé. Le Liégeois est en excellente forme: avant Lüdenscheid, il a atteint cinq finales en six tournois sur le circuit ITF (trois victoires et deux défaites) et les demi-finales au Challenger de Lyon en juin.