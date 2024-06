Roland-Garros: Alcaraz, l'empressé champion qui ne touche déjà plus terre

Aussi loin qu'il se souvienne, "Carlitos" a toujours voulu soulever la coupe des Mousquetaires. "Ce tournoi m'est cher, parce que lorsque je terminais l'école, je courais à la maison, j'allumais la télé et je regardais les matches. Ceux de +Rafa+, parce que c'était lui le maître ici... Puis, je me suis dit: +je veux rajouter mon nom à la liste d'Espagnols+".

Vainqueur de Roland-Garros, son troisième Grand Chelem après l'US Open et Wimbledon, à seulement 21 ans, Carlos Alcaraz est désormais plus qu'un phénomène de précocité: un champion multi-surfaces confirmé, combattant infatigable, déterminé à marcher dans les pas de son idole Rafael Nadal.

En attendant, Alcaraz poursuit son ascension à une vitesse supersonique, la même dont il est capable sur le court, pour renvoyer toutes les balles, les plus éloignées, les plus fortes, les plus vicieuses, les plus désespérées, avant de remporter un point qui semblait inéluctablement perdu.

Cette aptitude à écoeurer ses adversaires se double d'une abnégation sans borne, qui transpire l'humilité et rappelle là encore celle de Nadal.

"Je joue avec la tête, le cœur et tout le reste, soutient Alcaraz. Je me mets beaucoup la pression dans tous les matches, je joue avec passion. Je joue avec ce rêve, le rêve de l’enfant qui voulait être dans ce genre de situation". A savoir être en position de remporter les plus grands tournois.