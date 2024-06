Roland-Garros: passation de pouvoirs

L'Espagnol comme l'Italien ont prouvé ces derniers mois leur talent tout-terrain, le premier étant devenu dimanche à 21 ans le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté des titres du Grand Chelem sur les trois surfaces (dur, gazon, terre battue), le second étant devenu à 22 ans le premier Italien N.1 mondial.

Carlos Alcaraz vainqueur, Jannik Sinner au sommet de la hiérarchie: la jeunesse triomphante a pris le pouvoir à Roland-Garros et entend asseoir sa supériorité sur le gazon de Wimbledon (1er-14 juillet).

"Je pense que mon jeu convient à toutes les surfaces, parce que je m'entraîne pour ça, souligne Alcaraz. Les amorties, les volées, j'ai toujours voulu avoir un jeu agressif. Donc je pense que mon jeu convient aussi, naturellement, au gazon."

En 2022, c'est sur le gazon londonien qu'Alcaraz et Sinner, déjà en embuscade mais pas encore tout à fait au sommet, avaient donné un premier aperçu dantesque de ce que pouvait devenir leur rivalité.

L'Italien s'était alors imposé en huitièmes de finale. Quelques semaines plus tard, les deux hommes livraient un quart de finale historique à l'US Open où l'Espagnol s'était imposé avant de remporter son premier titre du Grand Chelem et de devenir le plus jeune N.1 mondial.