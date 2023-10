Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés d'entrée

Sander Gillé (ATP 20 en double) et Joran Vliegen (ATP 20 en double) ont d'emblée été battus au tournoi de tennis ATP 500 de Vienne. Mercredi, dans la capitale autrichienne, le duo limbourgeois, classé 4e tête de série, a été défait 6-4 et 6-4 par la bonne paire composée des Américains Nathaniel Lammons (ATP 28), 30 ans, et Jackson Withrow (ATP 26), 30 ans, La rencontre n'a duré que 1 heure et 4 minutes. Cette victoire leur permet de se hisser au 8e rang de la Race, le classement en double de l'année.