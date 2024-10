Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les huitièmes de finale du double

Sander Gillé, 33 ans, et Joran Vliegen, 31 ans, ont franchi avec succès le premier tour du double à l'ATP Masters 1000 de Shanghai, mardi en Chine.

Gillé et Vliegen, tous les deux 33e au classement mondial du double, ont réussi dans ce tournoi disputé sur dur et doté de 8.995.555 dollars à prendre le meilleur sur la 2e tête de série composée du Croate Mate Pavic, 31 ans, 3e joueur de double au monde, et du Salvadorien Marcelo Arevalo, 33 ans, 4e mondial en double.

La paire belge de Coupe Davis s'est imposée au super tie-break 2-6, 6-3, 10/5. La rencontre a pris fin après 1 heure et 13 minutes de jeu.