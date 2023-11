Sander Gillé et Joran Vliegen, tête de série N.1 en double, éliminés d'entrée

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui partagent la 26e place mondiale en double, ne sont pas parvenus à obtenir leur place pour le 2e tour de l'Open de Sofia, le tournoi de tennis ATP 250 de Sofia, mercredi dans la capitale bulgare. La meilleure paire belge était classée première tête de série sur la surface dure couverte de cette épreuve récompensée à hauteur de 562.815 euros.

Gillé, 32 ans, et Vliegen, 30 ans, ont été éliminés par duo composé de l'Uruguayen Ariel Behar (ATP 50 en double), 33 ans, et du Tchèque Adam Pavlasek (ATP 56), 29 ans, en deux manches: 7-6 (11/9), 6-1. La rencontre a pris fin après 1 heure et 16 minutes.

En quarts de finales, ce sont donc Behar et Pavlasek qui seront opposés à l'équipe de vétérans composée de l'Italien Simone Bolelli (ATP 55), 38 ans, et du Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 43), 40 ans.