Tennis de table: Félix Lebrun s'offre le bronze en simple hommes

Le phénomène du tennis de table, 5e mondial et âgé de seulement 17 ans, s'est imposé avec brio 11-6, 12-10, 11-7, 11-6. Il apporte à la France sa 42e médaille olympique dans ces Jeux.

Pourtant l'opposition s'annonçait féroce face à Calderano, qui restait sur deux victoires dans leurs quatre face-à-face et qui, pour ses troisièmes JO, espérait enfin décrocher une médaille, après avoir échoué en 8e chez lui à Rio en 2016 et en quarts à Tokyo en 2021.

Deux jours après sa lourde défaite en demi-finale (4-0) face au grand favori chinois Fan Zhendong, "Féfé", dont la force de caractère et la maturité ne cessent de bluffer, a brillamment su se remobiliser.

Mais le Brésilien n'a lui manifestement pas digéré sa déception d'avoir été éliminé en demi-finale, face au Suédois Truls Moregard, un joueur moins bien classé (26e) et contre lequel il partait largement favori. Apparu crispé, trahissant des signes d'agacement, il n'est jamais entré dans son match.

- Alexis en a hurlé -

Porté par quelque 6.500 supporteurs bouillant ne demandant qu'à entrer en fusion, Félix débordait au contraire d'énergie, avec, comme surplus de motivation, la volonté de venger son frère Alexis, tombé sous les coups de raquette de Calderano en 8e de finale.

Son aîné, intenable dans les tribunes, en a hurlé et hurlé de rage et et de joie, en voyant son frangin ne pas manquer l'occasion d'une vie, même si à n'en pas douter d'autres se présenteront tant l'avenir lui appartient.