Un rêve est "devenu réalité" pour Sander Gillé et Joran Vliegen, en finale du double

Sander Gillé et Joran Vliegen étaient ravis, jeudi à Paris, d'avoir réussi à se qualifier pour la première fois de leur carrière pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Sur le Court Simonne Mathieu, les Limbourgeois ont battu 6-4, 7-5 la paire formée par le Néerlandais Matwe Middelkoop et l'Allemand Andreas Mies après 1h41 de jeu.

Sander Gillé et Joran Vliegen étaient aussi très heureux de la manière dont ils avaient livré cette demi-finale contre Matwe Middelkoop et Andreas Mies.

"C'est un rêve qui est devenu réalité", a avoué Joran Vliegen. "Mon téléphone a d'ailleurs explosé. C'est une prestation gigantesque. Nous avons travaillé toute notre vie pour nous retrouver là à pouvoir disputer une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Je crois que c'est l'objectif de tout jeune tennisman qui désire faire carrière. C'est le top du top. Cela représente énormément de choses pour nous et c'est une douce sensation".

"Nous avons disputé un nouveau solide match", a ajouté de son côté Sander Gillé. "Cela allait un peu dans tous les sens, avec des balles de break pour les deux équipes, mais je trouve que notre niveau de base était supérieur au leur. C'est ce qui nous a permis de nous créer plus d'occasions qu'eux. Nous jouons vraiment bien pour l'instant et nous gardons cette confiance que quoi qu'il puisse se passer, nous sommes capables de nous en sortir. C'est fantastique de pouvoir dire que nous figurons en finale, mais il reste justement encore un match à disputer et nous ne sommes pas encore comblés".