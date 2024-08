US Open: Elise Mertens, Greet Minnen et David Goffin font le travail et poursuivent leur route

Elise Mertens (N.33) s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis de l'année, lundi sur le court N.4 de Flushing Meadows dans la banlieue de New York.

Malmenée en début de partie, la numéro 1 belge, 28 ans, 35e mondiale, a réussi à inverser la tendance face à son ancienne partenaire de double la Russe Veronika Kudermetova (WTA 46), 27 ans. Menée 3-6, 1-2 et devant sauver deux balles de break, Elise Mertens a changé l'orientation de la partie pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-3 en 2h27 minutes. Breakée d'entrée, Elise Mertens s'était en effet vu menée 2-5 dans la première manche qu'elle a lâché à 3-6.

Menée 1-2 dans le deuxième set, la Belge a sauvé deux balles de break sur son service, mais a pu recoller après un jeu qui aura duré 8 minutes. Un déclic pour Elise Mertens qui prenait le service de Kudermetova pour mener 4-2 et filer vers le gain du set 6-4. Le second break réussi dans le 7e jeu, confirmé cette fois, permettait à Mertens de prendre les commandes dans le set décisif (4-3 puis 5-3 et 6-3) avec une qualification pour le 2e tour soit contre l'Australienne Alja Tomljanovic (WTA 118) soit contre l'Américaine Ann Li (WTA 128). Elise Mertens dispute l'US Open pour le 9e fois, avec pour meilleur résultat un quart de finale en 2019 et 2020.