Van Uytvanck, battue par la qualifiée Starodubtseva, n'a pas "réussi à évacuer" son stress

"Attention, cette fille sait jouer au tennis, même si ce n'est pas très académique", a-t-elle confié à la fédération belge de tennis après sa défaite. "Simplement, je n'ai pas joué à 50% de ce que j'ai montré à l'entraînement. Je ne me suis jamais libérée. C'est très frustrant. J'ai pourtant disputé suffisamment de matches sur gazon et j'ai assez d'expérience, mais je n'ai clairement pas réussi à évacuer mon stress. J'ai déjà eu ce problème par le passé et avec l'âge, on espère que cela s'améliore, mais ce n'est pas le cas. Et je sens aussi que cela influe sur l'organisme. Je pense ainsi m'être occasionné une élongation au mollet dans le deuxième set."

Cette défaite marque également un coup d'arrêt dans le come-back d'Alison Van Uytvanck, d'autant que Wimbledon était la dernière levée du Grand Chelem où elle pouvait utiliser son classement protégé. Il lui restera deux opportunités dans des tournois WTA de grimper dans la hiérarchie pour éventuellement disputer les qualifications à l'US Open."