Wimbledon: Medvedev écarte Sinner et retrouvera Alcaraz en demies

Après quatre heures d'un rude combat, émaillé d'une défaillance physique momentanée de son adversaire, Daniil Medvedev s'est défait de Jannik Sinner et s'est qualifié mardi pour les demi-finales de Wimbledon où il retrouvera son bourreau de l'an dernier, le tenant du titre Carlos Alcaraz. "Je savais que pour battre Jannik, il faudrait remporter un match très dur. Il n'est plus le gars qu'on bat facilement", a commenté Medvedev (5e) après sa victoire 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 sur le N.1 mondial.

Sinner a connu une défaillance physique en début de troisième set, lorsqu'il a soudain paru d'une extrême faiblesse, comme pris de vertiges. Au changement de côté à 2-1 pour son adversaire et après avoir concédé le break, il a fait venir le médecin. Pâle et les yeux dans le vague, il a pris un temps mort pour quitter le court et recevoir des soins. Malgré une faiblesse évidente, il a conservé sa mise en jeu à son retour sur le court.

Pendant un moment, il a tenté d'écourter les échanges face à un adversaire qui, naturellement comme lui, se complait dans les longs rallyes. - Souffrance - "C'est toujours des moments difficiles à gérer parce que j'ai bien vu qu'il ne se déplaçait pas bien à un moment. Alors on veut le faire courir, pour qu'il souffre un peu plus. Mais en même temps, on sait qu'il va finir par se dire que puisqu'il ne peut plus courir, il va tenter le tout pour le tout. Et c'est ce qu'il a fait ! Mais bon, pour moi, tout est bien qui finit bien", a relevé Medvedev. En effet, il a fini par prendre sa revanche de la finale de l'Open d'Australie, en janvier, où Sinner s'était imposé en cinq sets.