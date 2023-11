WTA: Iga Swiatek survole le Masters et remonte sur le toit du monde

Elle n'a fait qu'une bouchée de Pegula lors d'une finale, initialement prévue dimanche mais reportée en raison de la pluie, et finalement remportée sans sourciller en à peine une heure.

"Cette semaine n'a pas été facile", a reconnu la Polonaise à l'issue de ce tournoi qui a été compliqué par la pluie et le vent. La championne a également tenu à remercier la présence de "tous les drapeaux polonais" et "le "soutien de plus en plus grand de la part d'autres pays".

Il s'agissait de la neuvième rencontre entre les deux joueuses, avec six victoires pour la Polonaise contre trois pour l'Américaine.