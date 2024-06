Zverev met fin à la malédiction des demi-finales et rejoint Alcaraz en finale

Zverev, 4e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en quatre sets 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 contre Ruud, 7e mondial et tête de série N.7, au bout de 2 heures et 35 minutes de match sur le Court Philippe-Chatrier.

L'Allemand, 27 ans, se qualifie donc pour sa toute première finale à la Porte d'Auteuil après trois éliminations de suite en demi-finales dont une face à Ruud en 2023. Zverev va disputer la deuxième finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem après celle perdue contre l'Autrichien Dominic Thiem à l'US Open en 2020.